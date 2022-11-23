رئیسي: للحکومة آذان صاغیة لسماع أصوات المحتجین

قال الرئيس الإيراني إن للحكومة آذان صاغية تسمع أصوات المحتجين والمتظاهرين والمعارضين ، لكن الاحتجاج يختلف عن الفوضى.

وخلد رئيسي في الاجتماع الوزاري اليوم حلول أسبوع التعئبة (البسيج ) وذكرى الشهداء التعبويين ووصف المعنويات التعبوية بأنها تتمتع بالإخلاص والتدبير والعقلانية والتحفيز وروح الخدمة والمقاومة والتوكل على الله امام المصاعب والصعوبات وأكد على الحفاظ على الروح الثورية وتعزيزها.

و فيما يتعلق بالاحتجاجات قال ، الاحتجاج يختلف عن الفوضى و إن أعمال الشغب عقبة أمام الحوار وعقبة أمام أي نوع من التطوير، ويتوقع الناس أن يتم التعامل معها بشكل حاسم.

و اعتبر رئيس الجمهورية انعدام الأمن الخط ألاحمر للحكومة ، وقال: إن الأمن والسلام هما أساس نمو البلاد وتطورها وكما أنهما أساس الأنشطة العلمية والاقتصادية والتجارية للشعب ، و على الاجهزة المسؤولة أن تولي بهما اهتماما خاصا .

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