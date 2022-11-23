رئیسي: تعزیز العلاقات بین الدول المستقلة من الحلول المؤثرة لتجاوز الحظر

وصف رئيس الجمهورية"إبراهيم رئيسي" العلاقات بين إيران وبيلاروسيا بالودية وقال: إن تطوير العلاقات بين الدول التي تتعرض للحظر الجائر في سبيل نيل استقلالها والحفاظ عليه، يعتبر من الحلول المؤثرة للابطال مفعول الحظر وتجاوزه.

وقال رئیسي خلال لقائه رئيس الوزراء البيلاروسي "رومان غولوجينكو"، بالعاصمة طهران، إن العلاقات بين البلدين لطالما کانت ودیة وفي الاجتماعات الأخيرة لقادة ومسؤولي البلدين، تم التأكيد على تعزیز التعاون الثنائي بینهما.

وأضاف أن تطوير العلاقات بين الدول التي تتعرض للحظر الجائر في سبيل نيل استقلالها والحفاظ عليه، هو من الحلول المؤثرة للابطال مفعول الحظر وتجاوزه.

وصرح أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أحرزت تقدماً ملحوظا في كافة المجالات، ومنها المجال الاقتصادي ، على الرغم من فرض العقوبات القاسية وغير المسبوقة ضدها.

وأضاف: تتمتع إيران وبيلاروسيا اليوم بقدرات متنوعة وهامة لتطوير التفاعل مع بعضهما البعض، قائلا: إن الإرادة الجادة لزعماء البلدين لتحسين مستوى العلاقات بینهما يمكن أن تزيل العوائق المحتملة أمام طريق توسيع التفاعلات.

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