الحرس الثوري یطلب من اهالي کردستان العراق الابتعاد عن اوکار الارهابیین

اكد قائد القوة البرية بالحرس الثوري "العميد محمد باكبور"، على مواصلة استهداف الزمر الارهابية الانفصالية المعادية لايران والتي تتخذ من اقليم كردستان العراق مقرا لها، حتى ازالة هذا التهديد نهائيا وتجريد الارهابيين من السلاح؛ كما طلب من سكان المناطق القربية من اوكار هؤلاء الارهابيين ان يغادروا المنطقة.

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء، اعلن العميد باكبور عن بدء مرحلة جديدة من عمليات مقر حمزة سيد الشهداء(ع) التابع للقوة البرية بالحرس الثوري، لتدمير معاقل واوكار المجموعات الارهابية الانفصالية المناوئة للجمهورية الاسلامية في اقليم كردستان العراق.

وصرح، انه على امتداد عمليات القصف الصاروخي والطيران المسير الاخيرة، بدا مقر حمزة سيد الشهداء (ع)، مرحلة جديدة من الهجمات الصاروخية وبالحجم المؤثر ضد معاقل واوكار تنظيمات العناصر المسلحة الشريرة العميلة للاستكبار العالمي في منطقة "بردي" داخل اقليم كردستان العراق، واصابتهم بضربات قاصمة.

ولفت قائد القوة البرية للحرس الثوري، بان المجموعات الارهابية التي تم استهدافها والقضاء عليها باستخدام صواريخ نقطوية دقيقة اليوم، كانت قد تورطت في توجيه ودعم اعمال الشغب والاضطرابات الاخيرة داخل المناطق الشمال غربية للبلاد.

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