خلال الاجتماع مع رئیس الوزراء البیلاروسي.. نائب رئیسي یقترح تسییر خطوط جویة مباشرة بین طهران ومینسک

اقترح النائب الاول لرئيس الجمهورية "محمد مخبر"، انشاء لجنة مشتركة تعنى بمجالات الشحن والنقل بين ايران وبيلاروسيا، وبما يتيح الارضيات اللازمة لتبادل الترانزيت وتسيير خطوط جوية مباشرة بين البلدين.

مخبر، ادلى بهذا التصريح خلال الاجتماع المشترك الذي عقد اليوم الاربعاء في طهران، بين اعضاء الوفد البيلاروسي الذي يقوده رئيس وزراء هذا البلد "رومين كلافجينكو"، مع نظرائهم الايرانيين.

وفيما اعرب عن اسفه من ان "العلاقات الاقتصادية لم ترق الى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين"، دعا نائب رئيس الجمهورية الى بذل جهود مشتركة من اجل الارتقاء بالتعاون الاقتصادي.

واضاف، ان تعميق العلاقات الاقتصادية يشكل دعامة للاواصر السياسية بين طهران ومينسك؛ متطلعا الى تحقيق النتائج المرجوة عبر المباحثات في طهران مع رئيس الوزراء البيلاروسي والوفد المرافق له، وبما يضمن استمرار التعاون بين الجانبين.

وفي جانب اخر من تصريحاته، اليوم، اكد مخبر على استعداد ايران لنقل انجازاتها التقنية المتطورة بمختلف المجالات الصناعية والصحية والطاقة والبتروكيمياوية الى دولة بيلاروسيا.

في المقابل، اشار "كلافجينكو"، بان اهم اهداف زيارته والوفد المرافق الى طهران، يكمن في حسم خارطة الطريق للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

واكد رئيس وزراء بيلاروسيا خلال اللقاء مع مخبر اليوم، على ضرورة اعداد المسودة النهائية لخارطة الطريق المتعلقة بالتعاون مع ايران، ومن ثم يباشر وزيرا خارجية البلدين في التحضير لتوقيع مذكرة للتفاهم بهذا الشان.

بدوره، اعتبر كلافجينكو ان المستوى الحالي للتعاون الاقتصادي بين طهران ومينسك لايرقى الى حجم الطاقات المتوفرة في كلا البلدين؛ داعيا الى اتخاذ خطوات كبيرة مشتركة في هذا الاتجاه.

كما نوه رئيس الحكومة البيلاروسية، باستعداد بلاده للتعاون في مجالات النقل والزراعة وانتاج الاجهزة الميكانيكية والمنجمية، مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

كلافجينكو اعرب ايضا، عن ترحيبه باقتراح مخبر حول استخدام العملة الوطنية (الايرانية والبيلاروسية) في مجال التبادل التجاري بين طهران ومينسك؛ مؤكدا على تكثيف التعاون المصرفي واعداد الية كفيلة بتسهيل التعامل التجاري بين الجانبين.

يذكر ان وزير الصناعة والتعدين والتجارة الايراني، اوضح خلال تصريحه في هذا الاجتماع، ان خارطة الطريق المعنية بتوسيع العلاقات الاقتصادي بين ايران وبيلاروسيا، مكونة من 16 محورا، بما يشمل كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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