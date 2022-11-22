إیران: إتخذنا خطوات مهمة بین خبراء الدفاع الإیرانیین والأوکرانیین لتبدید سوء الفهم

أعلنت البعثة الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى منظمة الأمم المتحدة بشان الادعاء الجديد لوسائل إعلام أميركية حول إطلاق خط إنتاج طائرات مسيرة إيرانية في روسيا، أنه تم اتخاذ خطوات مهمة حتى الآن في التعامل المشترك لخبراء الدفاع من إيران وأوكرانيا، وسيستمر هذا الأمر حتى تبديد أي سوء فهم في هذا الصدد.

وأضافت أن: الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتقد بأن سوء الفهم الذي نشأ في هذا الصدد يمكن حله من خلال مواصلة التعامل مع أوكرانيا بشأن قضية الطائرات المسيره المزعومة.

وفي رسالة بعثتها إلى صحيفة "واشنطن بست"، أكدت البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة إثر المزاعم الجديدة للصحيفة بشأن إطلاق خط إنتاج طائرات مسيرة‌إيرانية في روسيا بعد ادعاء استخدام طائرات مسيرة إيرانية في النزاع في أوکرانيا، طلبت إيران عقد اجتماع خبراء مشترك مع المسؤولين الأوكرانيين للتحقيق في هذه الادعاءات.

وقالت: تم حتى الآن اتخاذ خطوات مهمة في التعامل المشترك لخبراء الدفاع من إيران وأوكرانيا، وسيستمر ذلك حتى يتم تبديد أي سوء فهم في هذا الصدد.

وأشارت إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا تتبادلان التعاون الدفاعي والعلمي والبحثي على أساس اتفاقيات ثنائية منذ سنوات طويلة، والتي تعود إلى ما قبل بدء الحرب في أوكرانيا.

وتابعت البعثة الإيرانية الدائمة في الأمم المتحدة: بالإضافة إلى ذلك، انتهت فترة الخمس سنوات من القيود على الأسلحة الإيرانية الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 في أكتوبر / تشرين الأول 2020، ويمكن لإيران أن تقيم تعاونا دفاعيا مع دول أخرى وفقا لاحتياجاتها وأولوياتها.

وأضافت أنه منذ بداية الأزمة في أوكرانيا، اتخذت جمهورية إيران الإسلامية مواقف شفافة ومستمرة وثابتة، مؤكدة أن: جميع أعضاء الأمم المتحدة يجب أن يمتثلوا امتثالا كاملا للمبادئ والأهداف الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية، بما في ذلك سيادة الدول واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.

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