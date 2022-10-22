عبد اللهیان: تلقینا رسالة من أمریکا قبل ثلاثة أیام

قال وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان تعليقا على تصريحات المسؤولين الأمريكيين الذين قالوا إن مفاوضات الغاء الحظر خارج جدول الأعمال: ان "كلام الأمريكيين وسلوكهم متناقض".

واضاف امير عبداللهيان في تصريحات له اليوم السبت : قبل ثلاثة أيام ، تلقينا رسالة من أمريكا وقلنا يجب تسوية التهم الموجهة إلى ايران من قبل الوكالة . يحاول الأمريكيون تاجيج احداث الأيام الماضية في إيران.

وتابع قائلا : لن نعقد اي مفاوضات مع تقديم تنازلات مع الجانب الأمريكي. تقييمنا للرسالة من الجانب الأمريكي هو أن الاتفاق ليس فقط من أولوياتهم، بل انهم على عجلة من امرهم .

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