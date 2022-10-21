الادمیرال ایراني: سنتصدي بحزم لاي خطوة تزعزع أمن الملاحة البحریة

اكد قائد القوات البحرية للجيش الايراني الادميرال شهرام ايراني انه على اميركا التزام القوانين الدولية في مجال الملاحة البحرية وان تعلم بان ايران بتواجها المقتدر في المنطقة ستتصدى بحزم لأي خطوة تهدد امن وسلامة الملاحة البحرية.

وقال الاميرال ايراني في تصريحه اليوم الجمعة خلال مراسم استقبال المجموعة الـ 84 للقوات البحرية الايرانية العائدة الى البلاد من المياه الحرة والدولية بعد اداء مهامها في المحيطات وخاصة في البحر الاحمر: ان هذه المجموعة قامت بعمليات مرافقة (السفن التجارية الايرانية) والحفاظ على الامن في البحار على اكمل وجه وحينما واجهت الملاحة البحرية مخاطر بسبب نشاط القوات الغريبة في المنطقة وقفت هذه المجموعة بوجه هؤلاء بشكل مباشر وقامت باحتجاز زورقين مسيّرين اميركييين.

واضاف انه على الاميركيين ان يعلموا بان عليهم مراعاة القوانين الدولية بكل تاكيد في أي مكان ارادوا الملاحة فيه ، كما عليهم ان يعلموا ايضا ان ايران المتواجدة باقتدار في المنطقة ستواجه أي خطوة تهدد امن وسلامة الملاحة البحرية برد حازم وساحق.

واوضح الادميرال ايراني ان هذه المجموعة البحرية هي التي وقفت في اعالي البحار بشكل مباشر ووجها لوجه امام الشيطان الاكبر اميركا المجرمة بكل صلابة وان ما قام به كوادر المدمرة "جماران" يبعث على الفخر والاعتزاز.

هذا وكانت القوات البحرية للجيش الايراني اعلنت في 2 سبتمبر الماضي أن المدمرة " جماران " احتجزت زورقي تجسس اميركييين غير ماهولين في مياه البحر الاحمر عندما كانت تقوم بمهمة دورية لمواجهة قراصنة البحر والارهاب البحري.

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