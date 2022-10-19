قائد الثورة الإسلامیة: الجامعات تعتبر سدا منیعا أمام هیمنة الأعداء

قال قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي إن الجامعات تعتبر سدا منيعا أمام هيمنة الأعداء وركيزة مهمة لتقدم البلاد، معتبرا أن التحركات لتعطيل دروسها يؤكد بان للجامعات دور أساسي في المجتمع.

وأكد قائد الثورة الإسلامية خلال استقباله حشدا من النخب الشابة وكبار المواهب العلمية صباح اليوم الأربعاء في حسينية الإمام الخميني (رض) أن شباب النخبة يعتبرون من أهم الموارد البشرية في البلاد ووجودهم أينما كان يبعث الأمل.

وأعرب سماحته عن ارتياحه لعقد اللقاء بعد الظروف التي تسببت لها جائحة كورونا، مضيفا أن وجود النخب الشابة والمواهب العلمية يخلق الأمل في المجتمع، لافتا إلى أنه لهذا السبب أولئك الذين لا يتفقون مع تقدم البلد، لا يوافقون على وجودكم حيث يجب أن تكونوا حاضرين.

وأضاف آية الله الخامنئي أن المواهب العلمية تعتبر من الثروات البشرية في البلاد، قائلا: إن الموارد الطبيعية والجغرافية مهمة، لكن أحد أهم الثروات البشرية في البلاد هو وجود النخب..أنها ثروة عظيمة. وعندما نعتبرها كذلك، نحاول إنتاجها.

يتبع

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