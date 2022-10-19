تم تعیین "صولت مرتضوي" وزیراً للتعاون والعمل

وأجريت عملية البحث والدراسة في اجتماع مجلس الشوری الإسلامي اليوم الأربعاء بشأن أهلية الوزير المقترح صولت مرتضوي، حيث تمكن من الحصول على ثقة المجلس لتولي حقيبة التعاون.

وحصل مرتضوي خلال عملية التصويت على 176 صوتا موافقا و 64 صوتا معارضا وامتنع 13 عن التصويت من إجمالي عدد الأصوات البالغ 258 صوتا.

وشغل صولتي، مناصب سياسية وإدارية مختلفة وتولى العديد من المسؤوليات التنفيذية منها مساعد الرئيس ابراهيم رئيسي للشؤون التنفيذية.

endNewsMessage1