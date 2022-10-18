إیران تبدی استعدادها للحوار مع أوکرانیا بشأن مزاعم إرسالها طائرات مسیرة لروسیا

فى المتحدث باسم وزارة الخارجية "ناصر كنعاني"، صحة المزاعم بشان "ارسال السلاح والمسيرات العسكرية من قبل ايران لاستخدامها في الحرب الاوكرانية".

واعتبر كنعاني في تصريح له اليوم الثلاثاء، ان هكذا مزاعم لا اساس لها من الصحة، مبنية على معلومات خاطئة وفرضيات موجهة لاثارة اجواء سياسية وتنفيذ اجندات اعلامية لبعض الدول ضد ايران.

واكد المتحدث باسم الخارجية على استعداد ايران للحوار مع اوكرانيا بهدف ازالة هذه الاتهامات.

وفيما نوه الى موقف ايران المحايد ازاء الحرب الاوكرانية، صرح المتحدث باسم الخارجية : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اعربت عن رفضها لاستمرار الحرب منذ بدايتها، واكدت على وقف الصراع وحل الخلافات عبر الطرق السلمية وجرت في هذا الاطار لقاءات بين وزير الخارجية الايراني ونظيريه الروسي والاوكراني.

وختم كنعاني بالقول : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تؤكد انطلاقا من موقفها الشفاف والثابت، دوما على احترام مبدا السيادة والاستقلال ووحدة وسلامة الاراضي لجميع الدول، بما فيها اوكرانيا، ووفقا لمعايير واهداف ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي.

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