مباحثات هاتفیة بین رئیسي وسلطان عمان

قال الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ان حسابات أمريكا في دعم وتكثيف أعمال الشغب في إيران كانت خاطئة.

وردا على اتصال هاتفي من سلطان عمان هيثم بن طارق ال سعيد اضاف الرئيس رئيسي قائلا: ظن الأمريكيان خطأ أن حظرهم سيوقف الشعب الإيراني، لكن عندما رأوا أن الشعب الإيراني لم يتوقف في وجه الحظر فحسب بل استمر في النمو والتقدم، بدأوا ببث الفتنة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

واضاف : لن يكون موقف الشعب الإيراني انفعاليا في مواجهة الأعمال العدائية لأمريكا ولديه زمام المبادرة.

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