ارتفاع حصیلة قتلى سجن إیفین في طهران إلى 8 نزلاء

ارتفعت حصيلة القتلى جراء الحريق والاضطرابات التي شهدها سجن إيفين في طهران إلى 8 نزلاء، وفق ما أفادت به السلطة القضائية الإيرانية اليوم الاثنين، بعد وفاة 4 أشخاص متأثرين بجروهم.

وبحسب قسم الاعلام في السلطة القضائية فقد توفي اربعة اشخاص من مصابي نزاع وحريق سجن ايفين بسبب خطورة حالتهم .

يشار الى ان الأشخاص الثمانية الذين لقوا حتفهم كانوا من بين السجناء المدانين بجرائم السرقة.

هذا ولا يزال 6 أشخاص من مصابي الحادث يرقدون في المستشفى ويخضعون للعلاج والرعاية الطبية، وحالتهم العامة مواتية وفي تحسن.

كما تم إبلاغ هويات جميع المتوفين إلى عائلاتهم وبعد أمر المحكمة ، سيتم نشر أسمائهم على الملأ.

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