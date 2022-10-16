الرئیس العراقي والسفیر الإیراني یبحثان تعزیز العلاقات الثنائیة

بحث الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، الیوم الأحد، مع السفير الإيراني في بغداد محمد كاظم آل صادق، العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك.

وقالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية رشيد استقبل اليوم (الأحد)، كاظم آل صادق".

وذكرت أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، والتأكيد على أهمية توطيد التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الجارين".

وأضافت أن السفير قدم التهاني لرشيد بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية العراق" متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة".

وأردفت الوكالة: "أكد السفير الإيراني دعم بلاده للعراق في تعزيز أمنه واستقراره".

والخميس، انتخب البرلمان رشيد رئيسا للجمهورية، بعد حصوله على أغلبية الأصوات بالجولة الثانية من عملية التصويت ضد منافسه الرئيس المنتهية ولايته برهم صالح.

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