متحدث الطاقة النوویة الایرانیة: العدو لا خیار امامه الیوم سوى الدبلوماسیة

قال المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الايرانية "بهروز كمالوندي" : ان اعداءنا الذين يسعون في اطار هدفهم الرئيسي لاستهداف الصناعة النووية والعلماء الايرانيين، لم يبق امامهم اي خيار سوى الدبلوماسية.

واشار "كمالوندي"، في تصريح اليوم السبت، الى تقارير الوكالة الذرية للطاقة الذرية التي اعدت خلال الفترة الاخيرة حول ايران؛ مؤكدا بانها معدّة لاجندات سياسية خاصة من اجل تشويه صورة الجمهورية الاسلامية الايرانية في الصعيد الدولي.

واضاف، ان الدبلوماسية العامة تلعب دورا اساسيا لمواجهة هذا المخطط؛ موضحا ان الدبلوماسية العامة تشكل احد عناصر القوة في الساحة الدولية وفي حال انعدام السيطرة عليها، سيتمكن العدو من تشويه صورة البلاد.

وفي جانب اخر من تصريحاته اليوم، نوه كمالوندي بالانجازات النووية التي حققتها المنظمة الايرانية للطاقة النووية في مجال انتاج المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية رغم الحظر المفروض على البلاد.

وتابع القول : سوى تلبية الحاجة المحلية الى هذه المستحضرات، هناك ما يتراوح بين 400 الى 500 الف انسان في خارج البلاد، يستخدمون هذه الادوية الايرانية.

كما تطرق المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الايرانية، الى الادعاءات الوائفة التي يروج لها العدو، "من انه استثنى الدواء والغذاء في الحظر المفروض على ايران"؛ مؤكدا انه ادعاء كاذب بامتياز وقد سلّمت ايران الوثائق التي تدحض هذه الاكاذيب الى مندوب منظمة حقوق الانسان الدولية، فضلا عن التدابير الاخرى التي ينبغي القيام بها في الصعيد الدولي لاحاطة العالم بحقيقة الحظر الذي يطال حتى الادوية المشعة المستخدمة للمرضى في ايران.

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