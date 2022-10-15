هدوء في سجن إیفین بطهران بعد إطفاء حریق اشتعل في مستودع الملابس
قال مسؤول أمني ايراني مساء السبت (23 أكتوبر / تشرين الأول) ، ان الهدوء عاد الى محيط سجن ايفين بعد اطفاء حريق نشب بعد وقوع اضطرابات في الجناح الذي يحتجز بعض البلطجية الذين أشعلوا النار في مستودع ملابس السجن ، مما أدى إلى اندلاع حريق في سجن إيفين.
وأضاف المسؤول بحسب وكالة "ارنا" الرسمية ان "الوضع الآن تحت السيطرة تمامًا وعاد الهدوء في السجن ورجال الإطفاء يطفئون النيران". وأضاف هذا المسؤول أن المشاغبين تم فصلهم أيضًا عن السجناء الآخرين وعاد المعتقلون الآخرون إلى زنازينهم.
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