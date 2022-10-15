newsCode: 1287078 ٢٠٢٢/١٠/١٥ ٢٢:٤٧:٣٧ A

هدوء في سجن إیفین بطهران بعد إطفاء حریق اشتعل في مستودع الملابس

قال مسؤول أمني ايراني مساء السبت (23 أكتوبر / تشرين الأول) ، ان الهدوء عاد الى محيط سجن ايفين بعد اطفاء حريق نشب بعد وقوع اضطرابات في الجناح الذي يحتجز بعض البلطجية الذين أشعلوا النار في مستودع ملابس السجن ، مما أدى إلى اندلاع حريق في سجن إيفين.