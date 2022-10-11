أمیرعبداللهیان ینتقد تدخل أوروبا فی شؤون إیران الداخلیة

انتقد وزير الخارجية الإيراني، في حوار هاتفي مع وزيرة الخارجية الفرنسية، تدخل أوروبا في شؤون إيران الداخلية وأكد: أخبرتها أنه إذا اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات تقييدية، فسنتخذ إجراءات مضادة.

وكتب حسين أميرعبداللهيان على تويتر اليوم الثلاثاء: أجريت محادثة هاتفية مع السيدة (كاثرين) كولونا، وزيرة خارجية فرنسا.

وبشأن تفاصيل هذه المكالمة، أضاف وزير الخارجية: "اتفقنا على أن العلاقات يجب أن يسودها الاحترام والمصالح المتبادلان. كان لدينا نفس الرأي القائل بوجوب التعامل مع العنف والإرهاب. لقد اعترضت على تدخل أوروبا في شؤون إيران الداخلية. قلت إنه إذا اتخذ الاتحاد الأوروبي اجراءات تقييدية، فسنتخذ إجراءات مضادة.

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