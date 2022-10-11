shortLink
newsCode: 1286079 A
خانه | سياسة

أمیرعبداللهیان ینتقد تدخل أوروبا فی شؤون إیران الداخلیة

انتقد وزير الخارجية الإيراني، في حوار هاتفي مع وزيرة الخارجية الفرنسية، تدخل أوروبا في شؤون إيران الداخلية وأكد: أخبرتها أنه إذا اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات تقييدية، فسنتخذ إجراءات مضادة.

أمیرعبداللهیان ینتقد تدخل أوروبا فی شؤون إیران الداخلیة

وكتب حسين أميرعبداللهيان على تويتر اليوم الثلاثاء: أجريت محادثة هاتفية مع السيدة (كاثرين) كولونا، وزيرة خارجية فرنسا.

وبشأن تفاصيل هذه المكالمة، أضاف وزير الخارجية: "اتفقنا على أن العلاقات يجب أن يسودها الاحترام والمصالح المتبادلان. كان لدينا نفس الرأي القائل بوجوب التعامل مع العنف والإرهاب. لقد اعترضت على تدخل أوروبا في شؤون إيران الداخلية. قلت إنه إذا اتخذ الاتحاد الأوروبي اجراءات تقييدية، فسنتخذ إجراءات مضادة.

 

endNewsMessage1
لینک کپی شد
في إيران شؤون الداخلية أوروبا

أخبار ذات صلة

sendComment

Archive