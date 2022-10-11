طهران تستدعي السفیر البریطاني

استدعت وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية السفير البريطاني لدى طهران للمرة الثالثة خلال الاسابيع الثلاثة الاخيرة، إثر فرض بريطانيا حظر أحاديا ضد ايران.

وعقب إعلان بريطانيا فرض حظر أحادي ومن دون أي اساس ضد عدد من المسؤولين ومؤسسة من مؤسسات الجمهورية الاسلامية الايرانية، استدعى المدير العام لدائرة غرب اوروبا في الخارجية الايرانية، أمس الاثنين، السفير البريطاني لدى طهران سايمون شيركليف.

وخلال هذا اللقاء، تم إبلاغ السفير احتجاج الجمهورية الاسلامية الايرانية الشديد على بريطانيا لتدخلها في الشؤون الداخلية الايرانية وتم التنديد بهذه الممارسات التدخلية بشدة.

وأكد المدير العام لدائرة غرب آسيا في الخارجية الايرانية، ان أسس الحظر الاحادي المعلن من قبل بريطانيا مشوهة وتفتقر لأي قيمة بالنسبة للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وتم إبلاغ السفير البريطاني، بأن الجمهورية الاسلامية الايرانية تحتفظ بحقها للرد بالمثل على هذا الاجراء.

بدوره قال السفير البريطاني انه سينقل احتجاج ايران الى لندن فورا.

يذكر ان هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها استدعاء السفير البريطاني الى وزارة الخارجية الايرانية خلال الاسابيع الثلاثة الاخيرة.

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