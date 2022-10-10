إیران.. اصابة ألفین من قوات الشرطة فی أعمال الشغب الأخیرة

قال نائب القائد العام لقيادة قوى الأمن الداخلي في إيران العميد" قاسم رضائي" ان نحو ألفي شرطي أصيبوا بجراح خلال أعمال الشغب الأخيرة.

وأضاف العميد رضائي في تصريح للصحفيين: إن النظام القضائي سيتعامل بالتأكيد مع مثيري الشغب الذين اشعلوا نار الفتنة وألحقوا أضراراً بالاشخاص والحكومة.

وتابع رضائي: المرتزقة رغم قلة عددهم، قاموا بأعمال تخريبية ومن بين المعتقلين هناك عناصر من زمرة المنافقين والجماعات المسلحة والانفصاليين.

وأشار إلى أن الشرطة ترحب بالتجمعات القانونية، وتقوم بتأمين هذه التجمعات،معتبرا ان الاضرار بالممتلكات العامة لا يعتبر احتجاحا بل اعمال شغب.

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