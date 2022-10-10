قائد الثورة: الغربیون یتخطون الخطوط الحمراء کلما تقتضی مصالحهم

أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد "علي الخامنئي" أن العقوبات الرياضية المفروضة على روسيا بعد الحرب في أوكرانيا أثبتت عدم مصداقية مزاعم الدول المتغطرسة وأنصارها بشأن عدم تدخل السياسة في الرياضة، وقال: هذه القضية أظهرت أن الدول الغربية تتجاوز الخطوط الحمراء بسهولة كلما تقتضي مصالحها.

ونشرت صباح اليوم كلمة سابقة لقائد الثورة الإسلامية خلال لقائه بالمشاركين في مؤتمر شهداء الرياضة، يوم 11 سبتمبر/ أيلول 2022 في طهران.

وأكد قائد الثورة الإسلامية خلال ذلك اللقاء على الدور البارز لنجوم الرياضة في ضخ المعنويات في المجتمع وقال إن التزام الرياضيين بالقضايا الدينية له أثر اجتماعي ومعنوي كبير.

وأشار سماحته إلى أن حرمان الرياضي الإيراني من الميدالية في المسابقات الرياضية الدولية لعدم منافسة ممثلي الكيان الغاصب هو في الواقع انتصار لهذا الرياضي المسلم، مضيفا : على الرياضيين حماية عزتهم ووطنهم من خلال الاهتمام بسلوكهم داخل وخارج الملعب.

ولفت سماحته إلى الاية الكريمة ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتآ بل احياء عند ربهم وقال إن الشهداء يبعثون الامل بأن الجهاد في سبيل الله رغم صعوباته عاقبته جيدة من دون خوف ولا حزن.

واعتبر قائد الثورة الاسلامية هذه البشارة عاملا للتقدم والتحرك في المجتمع، مضيفا :ان الثورة الاسلامية شجعت على الجهاد والاستشهاد في سبيل الله، واستشهاد اكثر من 5 الاف من الرياضيين يؤشر على هذا الانجذاب المؤثر والشامل.

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