السفارة الایرانیة فی لندن تتعرض لاعتداء وسط اهمال الشرطة البریطانیة

قام عدد من العناصر المناوئة للثورة بشن اعتداء على مبنى سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في لندن وسط اهمال الشرطة البريطانية.

واعلن القائم باعمال السفارة الايرانية مهدي حسيني متين ، في تصريح ادلى لوكالة الجمهورية الإسلامية للانباء "ارنا"، مساء الأحد ، عن عودة الهدوء الى اجواء السفارة ومحيطها واعادة نصب علم الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد ان تعرض للاساءة من قبل مناوئي الثورة الاسلامية.

وكانت عناصر مناهضة للثورة قد تسلقت مبنى السفارة الإيرانية واعتدت على علم الجمهورية الاسلامية في سياق الأعمال الوحشية التي شهدتها الأسابيع القليلة الماضية كما تسببوا في إتلاف لافتة السفارة وزجاجها.

و أعلنت شرطة لندن: انه "حوالي الساعة 18:30 مساء يوم الأحد 9 أكتوبر / تشرين الأول ، اقتربت مجموعة من السفارة الإيرانية. تسلق رجلان الشرفة فوق الباب الأمامي ، وأزالا العلم ونصبا علمًا بديلًا. هذا بينما كان آخرون يحاولون تدمير واجهة المبنى ".

وذكرت الشرطة أنه تم اعتقال خمسة رجال لإلحاق أضرار بمبنى السفارة وتم القبض على ثلاثة رجال وامرأة بتهمة التسبب في اضطرابات عنيفة والاعتداء على الشرطة.

وتابع بيان شرطة لندن: بعد هذا الحادث أعيد العلم الأصلي إلى الشرفة.

يذكر انه بعد اعتداء العناصر المناوئة للثورة على مبنى السفارة الايرانية قبل أسبوعين ، والذي أدى إلى اعتقال عدد من العناصر المثيرة للشغب، فقد نبه مسؤولو السفارة في عدة مناسبات الى ضرورة زيادة الإجراءات والواجبات الأمنية للدولة المضيفة في إطار اتفاقية فيينا لكن السلطات البريطانية مازالت متقاعسة في هذا الصدد.

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