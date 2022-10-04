أشاد وزير الخارجية العمانية بحسن ثقة طهران بالسلطات العمانية والإجراء الإنساني الإيراني في تسليم باقر نمازي، المدان بالتجسس في إيران، إلى عمان.

في محادثة الهاتفية بين بدر البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان وحسين امير عبداللهيان وزير الخارجية الايراني، أعرب البوسعيدي عن امتنانه وتقديره لثقة طهران بالسلطات العمانيةوالإجراء الإنساني للجمهورية الإسلامية الإيرانية في تسليم باقر نمازي، المدان بالتجسس في إيران، إلى عمان.

وأضاف وزير خارجية سلطنة عمان: لقد دعمت مسقط دائما المواقف الحكيمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة والمحافل الدولية.

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