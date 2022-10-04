أكد مجلس صيانة الدستور في الجمهورية الاسلامية الايرانية أن التصريحات الدقيقة والعميقة والذكية لقائد الثورة الاسلامية بشأن الأحداث الأخيرة قد كشفت مرة أخرى عن مخططات الأعداء وفتنهم في البلاد.

وجاء في بيان صدر عن مجلس صيانة الدستور الثلاثاء: ان الشعب الايراني الابي ومسؤولي البلاد سيغلقون الطريق أمام خداع الأعداء في الداخل والخارج بوضعهم نصب اعينهم تصريحات سماحته التوعوية التي تشكل نبراس الطريق لحركة الجميع في الاحداث المختلفة.

وأضاف مجلس صيانة الدستور: في غضون ذلك ، فإن دور المسؤولين أكثر بروزاً ، ولا بد من اهتمامهم الكامل بواجباتهم ، وتبيين توجيهات قائد الثورة، ووضع إجراءات عملية على جدول الأعمال من أجل تحقيقها.

وأعرب مجلس صيانة الدستور عن تقديره ودعمه القوي للتوجيهات السديدة لقائد الثورة آية الله الخامنئي (مد ظله العالي)، وشكر الباري تعالى على نعمة وجود سماحته، متمنيا له طول العمر الزاخر بالبركة والنجاح المتزايد.

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