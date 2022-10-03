اعلن قائد الثورة الإسلامية موقفه الواضح من الأحداث الأخيرة وقال إن "موت فتاة شابة (مهسا اميني) أحرق قلوبنا أيضا" والقيام باعمال مثل اثارة الفوضى ومهاجمة المسجد والبنوك والسيارات كان مخطط له ولم يقم بها الناس العاديون.

واقيمت مراسم تخرج مشتركة لطلاب جامعات ضباط القوات المسلحة والشرطة اليوم الاثنين بحضور سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله على الخامنئي، في جامعة الإمام حسن المجتبى (ع) العسكرية للشرطة وتحدث سماحة قائد الثورة الاسلامية في المراسم عن الأحداث الأخيرة والظلم الذي يتعرض له الشعب الإيراني.

وفي هذا الحفل قال قائد الثورة الاسلامية: في هذه الأحداث ، تعرضت قوى الامن الداخلي والتعبئة والشعب الإيراني للظلم . طبعا الشعب الايراني سجل حضوره بقوة في هذه الاحداث كما في الحوادث الاخرى وسيكون له نفس الموقف في المستقبل.

وأكد آية الله الخامنئي : في المستقبل ، وحيثما يريد الأعداء إحداث اضطراب ، فإن الشعب الإيراني الشجاع والمخلص سيتصدى لهم قبل اي جهة اخرى .

وقال ان الاميركيين يظهرون حزنهم لوفاة فتاة ايرانية فيما انهم سعداء لاستغلال وفاتها في اثارة اعمال الشغب مضيفا ان إعلان واشنطن أسفها عن مقتل هذه الفتاة هو أمر غير حقيقي ولامبرر له بل تستغلها لاثارة أزمة في البلاد.

وشدد سماحته بالقول: ليس هناك منطق وراء ذلك وهو عمل لا شك بانه من فعل وكالات التجسس والمنظرين الاجانب المعادين لايران .

وأکد أن مسؤولو السلطات الثلاث وخاصة السلطة القصائية يتابعون حادث وفاة هذه الفتاة للكشف الكامل عن ملابسات الحادث وأوضح أعرب هولاء المسؤولون عن أسفهم وقد وعدت السلطة القضائیة بمتابعة الموضوع حتى النهاية.

وقال متسائلا؟، كيف يمكن إلقاء اللوم على منظمة ومجموعة كبيرة بسبب احتمال حدوث خطأ مؤكدا لا يوجد منطق وراء هذا الأمر وان وكالات التجسس وصناع السياسة الخارجية تقف وراء هذه القضية.

وقال ما يدفع الدول الاجنبية الى اشعال اعمال الشغب والعبث بالامن هو ما تحققه ايران من تقدم وتطور على كافة الصعد.

وأشار سماحته إلى تسريع وتيرة تقدم البلاد في جميع القطاعات والجهود المبذولة لفتح بعض العقد القديمة وتفعيل قطاع الإنتاج وتعزیز نشاطات الشركات القائمة على المعرفة وقدرة البلاد على تحييد الحظر المفروض علیها وقال أن اعداء ايران لايريدون لها ان تتطور ولذلك يخططون لأغلاق الجامعات ونشر العنف في الشوارع وجعلها غیرآمنة.

ووصف الشعب الايراني ، بانه مثل مولاه أمير المؤمنين علي (ع) ، مظلوم وفي نفس الوقت شعب قوي وصرح ان وفاة فتاة شابة حزّ في انفسنا ايضا، لكن رد الفعل على هذه الحادثة يفتقر الى اي تحقيق و اي قضية مؤكدة ، حيث جعل بعض الناس الشوارع غير آمنة، وحرق المصاحف ، وخلع الحجاب عن رؤوس النساء المحجبات ،فهذا ليس بالأمر الطبيعي.

هذه الاضطرابات تعود الى تخطيط أمريكا والكيان الصهيوني الغاصب

واستطرد سماحته بالقول: لولا هذه الفتاة الشابة، لكانوا قد خلقوا ذريعة أخرى لخلق حالة من انعدام الأمن والشغب في البلاد مؤكدا: أقول بصراحة إن هذه الاضطرابات تعود الى تخطيط أمريكا والكيان الصهيوني الغاصب والمزيف ، وقد ساعدهم اذيالهم وبعض الإيرانيين الخونة في الخارج.

ولفت سماحته ان هناك الكثير من أعمال الشغب تحدث في العالم ، في أوروبا وخاصة في فرنسا وباريس، نشهد أعمال شغب بين حين وآخر، ولكن هل حدث أن ايّد الرئيس الامريكي، مجلس النواب الامريكي المشاغبين وأدلوا ببيان؟ هل هناك سابقة بانهم وجهوا رسائل وقالوا بإننا الى جانبكم ؟ هل هناك سابقة بان وسائل الإعلام المرتبطة بالرأسمالية الأمريكية ومرتزقتها مثل بعض الدول الاقليمية بما في ذلك السعودية دعمت المشاغبين في هذه البلدان ؟ وهل هناك سابقة بان يعلن الأمريكيون عن توفير بعض أجهزة أو برامج الإنترنت لمثيري الشغب حتى يتمكنوا من التواصل بسهولة؟

وأضاف قائد الثورة الاسلامية اننا شهدنا مثل هذا الدعم عدة مرات في إيران متسائلا كيف يكون بعض الناس لا يرون اليد الأجنبية وكيف يمكن لشخص ذكي ألا يشعر أن هناك أيادي خفية وراء هذه الأحداث؟

وتساءل قائد الثورة الإسلامية ، عن دافع الحكومات الأجنبية لإثارة الاضطرابات وزعزعة الأمن في البلاد، وأضاف: إنهم يشعرون أن البلاد تتقدم نحو القوة المطلقة ولا يمكنهم تحمل هذا الموضوع.

وأشار إلى تسارع وتيرة تقدم البلاد في كافة القطاعات والعمل على فتح بعض العقد القديمة وتفعيل قطاع الإنتاج والمؤسسات المعرفة وقدرة البلاد على تحييد الحظر وأكد قائلا : لا يريدون حدوث هذه التطورات في البلاد، ومن أجل وقف وتيرة التقدم هذه ، فقد خططوا لإغلاق الجامعات وزعزعة أمن الشارع والهاء المسؤولين بقضايا جديدة في شمال غرب وجنوب شرق البلاد.

اهالي البلوش موالون بشدة للجمهورية الإسلامية كما أن الشعب الكردي يهتم بوطنه

وأكد أن العدو مخطئ في حساباته حول الشمال الغربي والجنوب الشرقي للبلاد، واصفا الاهالي البلوش بانهم موالون بشدة للجمهورية الإسلامية. كما أن الشعب الكردي من أكثر الشعوب الإيرانية تقدما ويهتم بوطنه والإسلام والنظام ، لذا فإن خطتهم لن يكتب لها نجاح.

وأشار اية الله الخامنئي الى إن مخططات الأعداء وأفعالهم تظهر فطرتهم . نفس العدو الذي يقول في تصريحاته الدبلوماسية أننا لا ننوي مهاجمة إيران وتغيير النظام ، لديه مثل هذه النوايا ويسعى إلى التآمر لإثارة اعمال الشغب وزعزعة أمن البلاد وتهييج أولئك الذين قد تثار حماستهم ببعض الإثارة.

وأكد أن امريكا لا تعارض فقط الجمهورية الإسلامية، بل هي ضد إيران القوية والمستقلة ملفتا إنهم يحلمون بايران مثل ايران البهلوية التي أطاعت أوامرهم وكانت مثل بقرة حلوب.

وقال سماحته والصراع ليس على موت فتاة شابة أو على المحجبات وغير المحجبات بل خلف كواليس الاحداث الأخيرة يتواجد هؤلاء المتنمرون. الكثير من اللاتي ليس لديهن حجاب كامل هنّ من المؤيدين الجادين للجمهورية الإسلامية ويشاركون في المناسبات المختلفة. الصراع والنقاش هو حول استقلال ومكانة وتقوية واقتدار إيران الإسلامية.

وتابع سماحته بالقول: ان الأشخاص الذين يرتكبون الفساد والدمار في الشوارع ليسوا في خانة واحدة ، بعض الشباب ينزلون إلى الشارع بسبب الإثارة لمشاهدة أحد برامج الإنترنت. يمكن توعية هؤلاء الأشخاص بأنهم مخطئون من خلال تنبيههم لبعض الامور .

وأكد قائد الثورة الاسلامية ان جميع من نزلوا إلى الشوارع لا يعدون بشيء في مقابل الشعب الإيراني والشباب المؤمن والمتحمس، وقال: بالطبع بعض هؤلاء الذين نزلوا إلى الشوارع هم من فلول الجماعات التي تلقت صفعة من قبل الجمهورية الإسلامية، مثل المنافقين والانفصاليين والملكيين وعوائل السافاكيين المنفورين، ويجب على السلطة القضائية تحديد العقوبة ومحاكمتهم بما يتناسب مع مشاركتهم في التدمير والإضرار بأمن الشوارع.

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