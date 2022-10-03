قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني،ان هناك جهود نبذلها في اطار مفاوضات الغاء الحظر وتم تبادل رسائل مع الولايات المتحدة الامريكية عبر وسطاء.

وحول الاتصال الهاتفي بين وزيري خارجية إيران وقطر اوضح کنعاني اليوم الاثنين في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اننا نبذل الجهود في اطار المفاوضات الرامیة إلی إلغاء الحظر من خلال المنسق الأوروبي وكان اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة جيدة للمحادثات في هذا الصدد، وتم تبادل رسائل بين إيران والولايات المتحدة عبر وسطاء.

وقال إننا نؤکد إلتزامنا بالتوصل إلى اتفاق جيد وقوي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وقدمنا ردا شفافا على مسودة الطرف المقابل لإزالة الغموض عنها واتخاذ خطوات للتوصل لاتفاق.

وتابع قائلا: ايران كانت تعمل على ارسال رد واضح يسهم في التوصل لاتفاق نهائي مضيفا لا تزال هناك فرصة لإعادة إحياء الاتفاق النووي إذا أظهرت واشنطن الإرادة اللازمة.

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