باحث وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش حول آخر التطورات المتعلقة بتمديد وقف إطلاق النار في اليمن.

وأجرى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووزير الخارجية الإيراني حسين أميرآبد اللهيان محادثة هاتفية مساء اليوم (الأحد).

وجرى في الاتصال الهاتفي بين الأمين العام للأمم المتحدة والأمير عبد اللهيان مناقشة آخر المستجدات بشأن تمديد وقف إطلاق النار في اليمن وتبادل الآراء حول هذه القضية.

يشار إلى أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن أعلن الليلة الماضية أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد وقف إطلاق النار في اليمن.

واعرب أمير عبد اللهيان ، في الاتصال الهاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة ، عن شكره لغوتيريش على جهوده البناءة في المساعدة على إرساء الاستقرار والأمن في المنطقة ، مؤكدا على أهمية رفع الحصار الإنساني عن اليمن واستمرار وقف إطلاق النار.

وكان وزير الخارجية الإيراني وغوتيريش قد التقيا مؤخرا وتحدثا على هامش الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.