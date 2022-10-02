أعلن وزيرا خارجية العراق وسلطنة عمان لوزير الخارجية الايراني، الإفراج عن الحاج الإيراني الذي كان معتقلا في السعودية.

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين منفصلين اجراهما وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ووزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان.

وفي اتصال هاتفي مع نظيره العماني مساء الجمعة الماضي ، أعرب وزير الخارجية الايراني عن شكره لجهود وزيري خارجية العراق وسلطنة عمان في متابعة قضية الإفراج عن الحاج الإيراني المعتقل في السعودية ، وأعرب عن أمله في أن يعود إلى إيران قريباً.

واعتقل الحاج الايراني خليل دردمند من قبل السلطات السعودية خلال مناسك الحج لهذا العام ، ونظرا لقطع العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض فقد تواصلت الجهود الدبلوماسية والقضائية من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية للإفراج عنه عبر دول وسيطة.

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