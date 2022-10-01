هنأ رئيس الجمهورية أية الله إبراهيم رئيسي نظيره الصيني شي جين بينغ بمناسبة العيد الوطني لبلاده، مؤكدا استعداد ايران لتعزيز التعاون متعدد الأطراف مع الصين.

وقال آية الله رئيسي في رسالة تهنئة لنظيره الصيني شي جين بينغ وشعبه بمناسبة العيد الوطني لبلاده: إن إيران والصين باعتبارهما بلدين مستقلين ويعارضان الأحادية القطبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، لديهما الكثير من مجالات تعزيز التعاون الشامل.

وأكد أن العالم الحالي يواجه تحديات يتطلب التغلب عليها زيادة التعاون بين الدول المستقلة وتدبير الحلول العالمية لتوفير المصالح المشتركة للبشرية.

وأشار في برقيته الى أن إيران تدعم مبادرة الرئيس الصيني في مجالي التنمية العالمية والأمن العالمي، وتعتبرهما أفكارا تقوم على أساس توفير المصالح العامة للشعوب التي من شأنها توفير الرفاهية وتعزيز السلام والاستقرار العالميين.

وشدد رئيس الجمهورية على أن الإرادة لكلا الجانبين الإيراني والصيني تقوم على أساس المشاركة الجماعية الاستراتيجية ورسم أفق واضحة لتعزيز الأواصر وتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة لكلا البلدين.

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