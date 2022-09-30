ثمن وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حسين أميرعبداللهيان، جهود وزيري خارجية عمان والعراق في متابعة الإفراج عن الحاج الإيراني المحتجز في السعودية معربا عن أمله في عودته الى الوطن قريبا.

وناقش وزير الخارجية الإيراني اليوم الجمعة خلال اتصال هاتفي مع نظيره العماني، بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك على الأصعدة الثنائية والإقليمية والدولية، بما في ذلك آخر المستجدات حول مفاوضات رفع الحظر.

واعتبر أمير عبد اللهيان أن مفاوضات بناءة لإلغاء إجراءات الحظر الجائر المفروض على إيران تكمن في جدية الجانب الأمريكي وبأن تكون لديه مبادرات وأن يبدي مرونة تجاه القضايا العالقة.

وأكد وزير الخارجية الإيراني على جدية طهران للتوصل إلى اتفاق مستدام وقوي.

الى ذلك، أكد وزير الخارجية العماني خلال هذا الاتصال الهاتفي أن مسقط تدعم دائما التوصل إلى اتفاق في اطار المفاوضات النووية وتحقيق مطالب إيران المشروعة.

وتم اعتقال خليل دردمند، أحد حجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج لهذا العام من قبل السلطات الأمنية في السعودية.

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