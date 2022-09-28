أكد وزير الخارجية ال​إيران​ي، ​حسين أمير عبد اللهيان، أن "الاحتجاجات الجماهيرية التي تشهدها بلاده لن تؤدي إلى تغيير النظام ولن يحصل انقلاب او ثورة ملونة في ايران".

وقال عبداللهيان في مقابلة مع الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية ( NPR) ، حول الاحتجاجات واعمال الشغب الأخيرة في إيران: "أؤكد للغربيين أنه لا يوجد أمر كبير يجري في إيران، ولن يكون هناك تغيير للنظام"، وأضاف أن "ظروف وفاة الشابة مهسا أميني​ جعلتنا جميعا حزينين للغاية"، مشيراً إلى أن "حوادث مماثلة تقع في جميع أنحاء العالم".

ولفت عبد اللهيان، إلى أن "الاحتجاجات كانت سلمية في البداية"، لكنه ألقى باللوم على "عناصر خارجية مثل القنوات الفضائية وبعض المواقع الإلكترونية التي تشجع الناس داخل إيران على النزول إلى الشوارع والتحول إلى العنف".

وتابع: "هناك متظاهرون بالطبع وهم يعبرون عما يطالبون به بطريقة سلمية لكن معظم هؤلاء الناس في الشوارع الآن يقودون ويوجهون من قبل قنوات جيدة التنظيم"، لافتاً إلى أن "الأمور في بلاده تحت السيطرة".

وردا على سؤال آخر حول بعض مقاطع الفيديو المنتشرة عحول تعامل الشرطة مع المتظاهرين، قال وزير الخارجية: يمكن التعبير عن المطالب بحرية وسلمية في إطار قوانین البلاد لكن الشرطة ستتعامل مع اشخاص يريدون احراق سيارات الإسعاف ويقومون بسرقة البنوك..متسائلا ماذا فعلتم عندما اقتحم الامريكيون الكونغرس؟

وتابع: أن جهازكم الأمني ​​حجب الحساب الخاص بالرئيس (السابق) دونالد ترامب علی تویتر هل كان هذا التصرف نابعا من الديمقراطية أم لأجل الحفاظ على الأمن القومي.

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