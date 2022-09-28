استهدفت القوة البرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية، في مقر حمزة سيد الشهداء (ع) صباح اليوم الاربعاء ، عدة مقار للإرهابيين الانفصاليين في المنطقة الشمالية من العراق بصواريخ دقيقة وطائرات مسيرة مدمرة.

في وقت سابق من اليوم، أشار نائب القائد العام للحرس الثوري لشؤون العمليات العميد عباس نيلفروشان إلى تبلور تهديدات في جهات الحدود الايرانية وأكد "أننا سنستهدف مصدر اي تهديد وعمليات ضد البلاد في اي نقطة كانت".

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