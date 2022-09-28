اكد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية حسين امير عبداللهيان "ان جمهورية إيران الإسلامية تقبل الاحتجاج ولكن بطريقتها السلمية، ولكن في مواجهة الاضطرابات والفوضى وزعزعة الأمن نتعامل بالمنطق والاقتدار".

وقال امير عبداللهيان، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" ، ردًا على سؤال حول وفاة الفتاة الإيرانية مهسا أميني ، 22 عامًا اثر احتجازها لفترة وجيزة من قبل الشرطة ووفاتها في المستشفى بعد نوبة قلبية تعرضت لها، واعمال الشغب التي تلت ذلك: : "منذ الساعات الأولى ، اتصل الرئيس الإيراني هاتفيا مع والد هذه الفتاة. ويحاول القضاء والبرلمان والحكومة تحديد أبعاد هذه الحادثة من خلال التحقيق".

واضاف: نحن بانتظار التحقيق ونتائج الطب الشرعي وقرار القاضي في هذه القضية. تحدث مثل هذه الأحداث في أجزاء كثيرة من العالم ، حتى في أمريكا وأوروبا. لكن هجومًا إعلاميًا عالميًا لن يشن ضدها ، لكن سلسلة من وسائل الإعلام والفضاء الافتراضي قد حشدت لتحويل هذا الامر إلى قضية معقدة وعاملا لزعزعة الأمن في البلاد.

قال: بالطبع ، تقبل جمهورية إيران الإسلامية الاحتجاج ، ولكن بطريقتها السلمية ، ولكن في مواجهة الاضطرابات والفوضى وزعزعة الأمن ، فإنها تتعامل بالمنطق والاقتدار.

وأضاف أمير عبداللهيان: إن وزير الداخلية الإيراني قدم تقريراً عن الأوضاع الراهنة. نحن نحترم نقاء مشاعر شعب بلدنا في هذه الحادثة. نحن ملتزمون أكثر من أي طرف آخر بتوضيح أبعاد هذه القضية ، لكننا لن نسمح بتأثر أمن واستقرار بلادنا بتحريضات اعلامية وسياسية خارجية.

وتابع وزير الخارجية الإيراني: بالطبع بعض وسائل الإعلام الأجنبية تحرض وتحاول الإساءة إلى المشاعر النقية لأهل بلدنا. يمكن لهذه الأحداث أن تقع في أي مكان في العالم وهي تقع بالفعل. مثل هذه الامور تحدث كثيرًا في أمريكا ، لذا فان الشعب الأمريكي يفهمها جيدًا.

* الخطوات النهائية للمفاوضات تتخذ طريقا صعبا

وتابع أمير عبد اللهيان حديثه مع هذه الوسيلة الإعلامية الأمريكية ، وأضاف: نحن جادون في التوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستقر. في الحكومة الجديدة ، بذل زملائي في الأشهر الماضية الكثير من الجهود لتحقيق هذا الهدف. أعتقد أننا في الخطوات الأخيرة من هذا الطريق.

وأوضح: لكن بطبيعة الحال ، فإن الخطوات النهائية ستأخذ طريقا صعبا. أعتقد أنه إذا كانت أمريكا واقعية ولديها الشجاعة لاتخاذ قرار ، فيمكننا التوصل إلى اتفاق.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "الاتفاق متاح ، لكن الجانب الأمريكي بعث إلينا مرارًا برسائل مفادها أن لديه الإرادة اللازمة للتوصل إلى اتفاق".

وقال أمير عبداللهيان: لقد طرحنا العديد من المبادرات للإسراع بالاتفاق خلال المفاوضات. حان الوقت الآن للمبادرة والواقعية من الجانب الأمريكي.

وقال أيضًا عن تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إن تعاوننا مع الوكالة مستمر ، لكن هناك مشكلة أساسية. يجب أن تفي الوكالة بواجباتها الفنية ، لكنها تأخذ المسار السياسي في الكثير من الاحيان وتتصرف سياسياً.

وصرح أمير عبداللهيان: يمكننا تعزيز تعاوننا مع الوكالة في الاتجاه الفني ، لكن من الضروري أن تنأى الوكالة بنفسها عن السلوك السياسي والتسييس.

وتابع وزير خارجية إيران: بالطبع هناك موضوع آخر يتعلق بالوكالة ، وإذا اتخذت الوكالة نهجًا تقنيًا بحتًا ، فلا شك لدينا في أن الاتهامات ضد إيران ستحل.

وأوضح أمير عبداللهيان: إذن نحن مستعدون لمزيد من التعاون الفني مع الوكالة ، لكن يجب على الولايات المتحدة والدول الاوروبية الثلاث (المانيا وفرنسا وبريطانيا) الاهتمام بان لا تنحرف الوكالة في المفاوضات عن المسار الفني.

وأضاف : على سبيل المثال ، في الأشهر الثلاثة الماضية ، أثناء المفاوضات ، قدموا فجأة قرارًا في فيينا ، وكان ذلك خطأ وانحرافًا في مسار العمل التفاوضي في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة.

واردف قائلا: بالضبط في هذا الوقت الحرج ، سافر السيد رافائيل غروسي إلى "إسرائيل" وتحدث بكلمات استفزازية وغير بناءة في مؤتمر صحفي في تل أبيب.

وتابع وزير الخارجية الإيراني: من ناحية أخرى ، تقدم الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة قرارًا ، وهو قرار سياسي. في الواقع ، يجعلون الوكالة أداة سياسية لتحقيق أهدافهم ، ويظهر السيد غروسي ايضا السلوك السياسي في زيارته عمدا ، في حين ان مسؤولية الوكالة هي مسؤولية فنية بحتة.

وردا على السؤال أن كان يعتقد بان مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكن أن يساعد الاتفاق النووي في النهاية دون تسييس في المناقشات الفنية؟ قال: نعتقد أنه إذا تعامل السيد غروسي وفريقه من الناحية الفنية فقط ، فإن الاتهامات الباطلة التي يوجهونها ضد إيران ستزال بسهولة بالغة.

وأضاف أمير عبداللهيان: نحن جاهزون للإجابة على الأسئلة الفنية للوكالة ، لكننا غير قادرين على الإجابة على الأسئلة السياسية والممنهجة للوكالة ، لأن هذا ليس من واجب الوكالة إطلاقا.

وقال وزير الخارجية الإيراني فيما يتعلق باحتياطيات اليورانيوم: أوضحنا التفاصيل في النص الذي اتفقنا عليه في فيينا ، إذا عادت جميع الأطراف إلى التزاماتها في خطة العمل الشاملة المشتركة ، فمن الواضح ما يجب أن نفعله حيال فائض اليورانيوم لدينا بعد الاتفاق النووي.

ورداً على سؤال وهو إذا قلنا أن المفاوضات فشلت ، فماذا سيكون رد فعل إيران؟ قال: لقد تفاوضنا ليس فقط من أجل التفاوض ، ولكن للوصول إلى النتيجة المرجوة.

وأضاف: ترامب خلق هذا الوضع. منذ عام 2015 ، لم نتلق أي فائدة اقتصادية من خطة العمل الشاملة المشتركة. بالطبع ، من الغريب أيضًا أن بايدن لا يقبل سلوك ترامب ، لكنه يتبع نفس مسار العقوبات.

كما قال وزير الخارجية الإيراني عن تبادل السجناء : تبادل السجناء هو بالأساس قضية إنسانية بالنسبة لنا. نحن دائما على استعداد لتبادل السجناء. في مرحلة ما ، جعله الجانب الأمريكي يعتمد على نتيجة المفاوضات في فيينا وخطة العمل الشاملة المشتركة. نعتقد أنه لا ينبغي أن يكون هناك ربط بين القضيتين.

*يمكن أن يكون الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة علامة إيجابية

ورداً على سؤال ما إذا كان الإفراج عن جزء من الممتلكات والأصول الإيرانية المجمدة يمكن اعتباره علامة على حسن النية ، قال: إن الإفراج عن ممتلكاتنا المجمدة من قبل الولايات المتحدة في بعض أنحاء العالم يمكن اعتباره علامة إيجابية.

وتابع وزير الخارجية الإيراني: لكننا الآن نرى عقدة معقدة ومربكة في سلوك أمريكا. من ناحية ، يستمر تبادل الرسائل بيننا من خلال منسق الاتحاد الأوروبي ونحاول جميعًا الوصول إلى حل ، ومن ناحية أخرى ، تقدم أمريكا قرارًا في الوكالة ، ومن ناحية أخرى ، كل بضعة أيام تقريبًا ، تفرض عقوبات جديدة تحت ذريعة ما.

وتابع أمير عبداللهيان: "الجانب الأمريكي يشعر بالدوار في اتخاذ القرارات ، وهذا ليس بنّاء للمفاوضات والعودة إلى الالتزامات في خطة العمل الشاملة المشتركة. على الجانب الأمريكي أن يخرج نفسه من الورطة المتشابكة والمربكة حتى يرى الواقع بشكل جيد واتخاذ قرار ".

*الحرب في أوكرانيا لها حل سياسي فقط

ورداً على سؤال حول تأثير الحرب في أوكرانيا على تعقد القضايا بسبب وجود روسيا في المفاوضات ، قال وزير الخارجية: عندما بدأت الحرب ، أخبرتنا الأطراف الغربية أنه سيكون لها تأثير سلبي على خطة العمل الشاملة المشتركة ، واتصلت على الفور بوزير الخارجية سيرغي لافروف وبعد بضعة أيام ، أجرينا محادثة في موسكو وأعلن في المؤتمر الصحفي أننا لن نكون عقبة أمام عودة الأطراف إلى خطة العمل الشاملة المشتركة ، وستقوم موسكو أساسًا ألا تكون عقبة أمام الاتفاق.

وأوضح أمير عبداللهيان: بالطبع ، كان لدى لافروف بعض الطلبات ، لكننا توصلنا إلى هذا الاستنتاج في المفاوضات ، ويمكنني أن أقول بوضوح إنه إذا استطاعت أمريكا اتخاذ قرار اليوم وأظهرت بواقعية أنها تبحث عن اتفاق ، فنحن على يقين من أن روسيا ستدعم الاتفاق ، فيما مواقفنا من الحرب في أوكرانيا واضحة.

وتابع وزير الخارجية: "لقد أعلنا منذ البداية معارضتنا للحرب في أوكرانيا وواصلناها دون معايير مزدوجة".

وشدد: نحن ملزمون بعدم إرسال أسلحة. إرسال الأسلحة إلى كل جانب يؤجل فرصة الحل السياسي.

وتابع أمير عبداللهيان: المشهد في أوكرانيا معقد. يثير كل من السيد بوتين الحجج ، لا سيما المخاوف بشأن توسع الناتو وتسليم الكثير من الأسلحة إلى أوكرانيا ، مما أدى إلى إطالة أمد الحرب.

وفي إشارة إلى جهود إيران لوقف الحرب في أوكرانيا ، أضاف وزير الخارجية الإيراني أننا نعتقد أن هذا الصراع يجب أن ينتهي بالحوار والمفاوضات السياسية. إذا انتهت هذه الحرب اليوم ، فسيتم إلحاق ضرر أقل بالشعب والبنية التحتية لهذا البلد والمنطقة. حتى عند النظر إلى الأمن الغذائي ، أخبرت وزير خارجية أوكرانيا مرتين أننا مستعدون لاستخدام طريق العبور الإيراني لتصدير الحبوب.

كما قال وزير الخارجية الإيراني ردا على سؤال حول الادعاء بإرسال طائرات مسيرة الى روسيا: لدينا تعاون دفاعي مع روسيا ، وتعاوننا الدفاعي لا علاقة له بقضية أوكرانيا. لن نعطي أي تسهيلات لأي جانب لاستخدام الحرب في أوكرانيا. للأسف ، كانت هناك إعلانات كاذبة في هذا المجال.

وأوضح أمير عبداللهيان: قضية أوكرانيا لها حل سياسي فقط. نحن قلقون بشأن اللاجئين الأوكرانيين بقدر ما نشعر بالقلق على اللاجئين اليمنيين والأفغان والسوريين.

وفي إشارة إلى حرب الثماني سنوات ضد إيران ، قال وزير الخارجية: "عندما نتحدث عن وقف الحرب ، نتحدث بكل اقتناع. الحرب ليس طريق الحل ، وعلى الأطراف حل القضية على طاولة المفاوضات في أسرع وقت ممكن.

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