تباحث وزير الخارجية الايراني حسين اميرعبداللهيان والامين العام للامم المتحدة انتونيو غوتيريش حول اخر التطورات المتعلقة بمفاوضات رفع الحظر، معتبرا الوصول الى اتفاق بانه ممكن لو تحلى الجانب الامركي بالواقعية.

وقال وزير الخارجية الإيراني في هذا اللقاء الذي جرى اليوم الثلاثاء على هامش اجتماع القمة الـ 77 للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك: "لقد تم إحراز الكثير من التقدم في المفاوضات ونعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق لو تحلى الجانب الأمريكي بالواقعية".

من جانبه أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش بالقول: أننا دعمنا دائمًا عودة جميع الأطراف إلى الاتفاق وآمل أن نرى تحقيقه قريبًا.

واكد أمير عبداللهيان في هذا الاجتماع ، سيادة الديمقراطية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقال: إننا نعتبر الاحتجاج السلمي حقًا للشعب ، لكن الاحتجاج السلمي يختلف عن الفوضى والعبث بالنظام العام للبلاد.

وثمن الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الاجتماع الدور الهام للجمهورية الاسلامية الايرانية في الإسهام بإحلال السلام والأمن في المنطقة.

وناقش الطرفان في هذا الاجتماع بعض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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