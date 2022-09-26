قال رئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي ان اعداء ايران الاسلامية يسعون باستخدام منظومتهم الاعلامية المغرضة، الى قلب الحقائق وتقديم الشهيد في صورة الجلاد.

واكد رئيسي، خلال استقباله اليوم الاثنين اسرة الفريق الشهيد قاسم سليماني، على دور الاعلام الرسالي والنزيه في مواجهة الامبراطورية الاعلامية الغربية وافشال مخططاتها ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واعتبر رئيس الجمهورية، ثقافة الشهادة والتضحية، الركيزة الاساسية لاقتدار الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ مبينا ان مسؤولية تخليد ذكرى الشهداء الابرار وتمجيد مكانتهم السامية، تثقل عاتق كل مواطن ايراني حر ومنصف، وتاكيدا المسؤولين في البلاد.

ولفت الى ان الاعداء يزعمون عبثا بان القوة الوطنية تنبع من امتلاك الاجهزة المتطورة والسلاح والاعتدة العسكرية فقط؛ مصرحا : لكن الجمهورية الاسلامية الايرانية التي حققت انجازات مذهلة لا يمكن تجاهلها في مجال التصنيع العسكري، برهنت على انها تمتلك بفضل تضحيات مئات آلاف الشهداء قوة ناعمة تفوق جميع قوى الصلبة و الاسلحة المتطورة تاثيرا.

واستنكر رئيسي النهج الاعلامي الغربي المزور؛ مبينا ان الغرب يسعى باستخدام منظومته الاعلامية الى قلب الحقائق وتعريف الارهاب وفقا لمعاييره الخاصة، ومؤكدا على ضرورة التصدي لهذه الهجمة الاعلامية المزيفة والمغرضة.

واستطرد قائلا : ان الدول الاوروبية وامريكا سعت في هذا السياق الى تنزيه "زمرة المنافقين" الارهابية التي تلطخت يداها بدماء 17 الف مواطن ايراني بريئ، وذلك بعد ان ادرجت اسم هذه الفئة الاجرامية على قائمة الارهاب المعتمدة لديها؛ مبينا ان اجندات الغرب اليوم اقتضت على شطب اسم زمرة المنافقين من القائمة السوداء الغربية.

واكد رئيس الجمهورية، على ان الشهيد سليماني تحوّل اليوم الى احد الرموز الاسلامية الخالدة، وبناء على ذلك يبغضه اعداء الجمهورية الاسلامية الايرانية، ويسعون الى القضاء على نهجه وفكره والقيم السامية التي ضحى من اجلها.

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