تم استدعاء سفيري النرويج وبريطانيا في طهران على حدة إلى وزارة الخارجية الإيرانية للاحتجاج على المواقف التدخلية لرئيس البرلمان النرويجي ضد إيران واثارة الأجواء العدائية التي قامت بها وسائل الإعلام المعاندة الناطقة بالفارسية ضد إيران والتي تتخذ من لندن مقراً لها.

وفيما يتعلق بالمواقف التدخلية لرئيس البرلمان النرويجي بشأن التطورات الداخلية الإيرانية، تم استدعاء السفير النرويجي في طهران اليوم الاحد إلى وزارة الخارجية الإيرانية.

كما استدعى مدير عام قسم أوروبا الغربية بوزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاحد السفير البريطاني في طهران، سيمون شيركليف، إلى وزارة الخارجية الايرانية ردًا على اثارة الأجواء العدائية التي قامت بها وسائل الإعلام المعاندة الناطقة بالفارسية التي تتخذ من لندن مقراً لها ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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