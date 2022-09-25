ناقش وزيرا خارجية إيران والإمارات اليوم الاحد خلال لقائهما في نيويورك، القضايا ذات الاهتمام المشترك للبلدين.

بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك خلال لقائهما على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني في هذا اللقاء عن ارتياحه للمسار المتنامي للعلاقات بين البلدين منذ تولي الحكومة الإيرانية الثالثة عشرة المسوولية في إيران ورحب بتوسيع وتعزيز العلاقات مع دولة الإمارات في مختلف المجالات.

كما أعلن أمير عبد اللهيان عن استعداد طهران لعقد جلسة اللجنة العليا للتعاون المشترك بين البلدين.

وأطلع أمير عبداللهيان خلال هذا اللقاء نظيره الإماراتي على آخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات الهادفة الى رفع اجراءات الحظر الجائر وغير القانوني عن إيران.

ومن جانبه أشار وزير الخارجية الإماراتي في هذا اللقاء إلى أهمية العلاقات التاريخية والثقافية بين بلاده وإيران واكد على استعداد ابو ظبي لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري مع طهران، وكذلك عقد اجتماع مجلس تجار البلدين، وحضور وفود إيرانية في الاجتماعات الإقليمية بما في ذلك مؤتمر الطاقة المتجددة في أبوظبي.

وناقش الطرفان في هذا اللقاء أيضا التطورات في أوكرانيا والمبادرات السياسية في منطقة الخليج الفارسي.

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