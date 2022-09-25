أعلن مدعي المحاكم العامة والثورية في طهران علي صالحي عن إصدار قرار الإدانة ولائحة الاتهام لـ14 شخصا في قضية اغتيال العالم النووي الشهيد محسن فخري زاده.

وقال صالحي في تصريح له بهذا الصدد: إن التهم الموجهة إلى هؤلاء الأفراد الـ14 في قضية اغتيال الشهيد فخري‌زادة هي "المشاركة في الإفساد في الارض"، و"المشاركة في التعاون الاستخباراتي والتجسسي لصالح الكيان الصهيوني" ، و"التواطؤ بهدف زعزعة أمن البلاد" و"العمل ضد الأمن القومي".

يذكر أن العالم النووي البارز ورئيس منظمة الأبحاث والإبداع بوزارة الدفاع محسن فخري زاده، استشهد إثر اغتياله من قبل عناصر إرهابية مسلحة عميلة للاستكبار العالمي في مدينة آبسرد التابعة لمحافظة طهران في 27 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2020.

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