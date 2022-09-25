شهدت العاصمة الايرانية طهران وسائر ارجاء البلاد اليوم الاحد مسيرات مليونية هادرة من ابناء الشعب الايراني للتنديد بأعمال الشغب والاساءة الى المقدسات الاسلامية من قبل مثيري الشغب والفوضى واعداء الثورة الاسلامية في طهران وبعض مدن البلاد.

ففي العاصمة طهران خرجت حشود غفيرة جدا مساء اليوم الاحد في مسيرة تحت عنوان "أمة رسول الله (ص)" إجتمعت في ساحة "إنقلاب" بوسط العاصمة والشوارع المحيطة التي اكتظت بالمشاركين مرددة شعارات تندد بأعمال الشغب وداعية للالتزام بالحجاب الإسلامي.

وشارك اهالي بكثافة في مسيرة "أمة رسول الله (ص)" بمناسبة الذكرى السنوية لرحيل النبي الأكرم (ص) وحفيده الامام الحسن (ع) والتنديد بالإساءة للمقدسات وأعمال الشغب.

وعبر المشاركون في مسيرة "أمة رسول الله (ص)" عن ولائهم للجمهورية الاسلامية ورددوا هتافات منددة بأعمال الشغب الأخيرة، ورافضة لهذه الأعمال، وطالبوا الشرطة والقضاء باتخاذ إجراءات حاسمة ضد مثيري الشغب.

كما شهدت محافظات البلاد مسيرات حاشدة تنديدا باعمال الشغب والاساءة للمقدسات مؤكدين التفافهم حول الدولة في الجمهورية الاسلامية .

وخرج أهالي أصفهان وشيراز بمسيرات حتدشة عمت ارجاءهما ونددوا باعمال الشغب والاعمال المهينة للمقدسات الاسلامية. كذلك خرج أهالي محافظة مازندران شمال ايران بتظاهرات واسعة نددوا فيها باعمال الشغب واهانة المقدسات الاسلامية والقران الكريم وكذلك خرج أهالي مدينة ياسوج، وبندر عباس وقم المقدسة وقزوين بمسيرات ضخمة رفعوا فيها شعارات منددة بأعمال الشغب ومؤيدة للجمهورية الاسلامية الايرانية.

أهالي مشهد خرجوا بدورهم في مسيرات ضخمة اعلنوا فيها استعدادهم لاستقبال زوار الإمام الرضا (عليه السلام) وبأنهم لن يسمحوا بأي إزعاج في استقبال الزوار وإثارة الشغب وقد أثبتوا ذلك بدماء شبابهم.

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