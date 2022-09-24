فاد موقع " نيونيوز" الاخباري الايراني أن طهران ليست لديها برنامج يقضي بارسال الوقود و المشتقات النفطية الى لبنان مجانا.

وأوضح "نورنيوز" اليوم السبت في خبر، بأن بعض التقارير الصحفية نقلت عن رئيس الوزراء اللبناني قوله إن الوقود المرسل من ايران الى لبنان، منحة وبدون أية شروط، واذا ما رفعت قيود ارسال هذا الوقود فان لبنان يرحب.

وشدد الموقع على " أن بحسب المعلومات الواردة فان هذا النبأ غير صحيح وايران ليست لديها أي برنامج لارسال الوقود و المشتقات النفطية الى لبنان مجانا".

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