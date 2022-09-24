اكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني ان ايران اثبتت انها لن تتاخر لحظة في الرد الحاسم على اي اعتداء عليها.

وفي تغريدة رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على تصريحات رئيس وزراء نظام الفصل العنصري الصهيوني، وقال، ان رئيس وزراء الكيان الإرهابي الرقم الأول في العالم، استخدم منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة لنشر الكراهية وتهديد الشعب الإيراني مقلداً سلفه الفاشل.

واضاف، هذا هو أسلوبهم المعتاد في تهديد العالم والابتزاز.

وتابع، لقد أثبتت إيران أنها في حال حدوث أي عدوان لن تتوانى في توجيه الرد المرعب.

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