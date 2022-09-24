اعلنت استخبارات الحرس الثوري احباط محاولة لتنفيذ عمليات تفجير في مدينة تبريز مركز محافظة آذربيجان الشرقية شمال غرب ايران تزامنا مع اعمال الشغب الاخيرة.

وافاد جهاز الاستخبارات في فيلق "عاشوراء" التابع لحرس الثورة الاسلامية يوم أمس الجمعة: في الوقت يجري تنظيم تجمعات غير قانونية وأعمال شغب ، حاول عملاء المنافقين وانصار الملكية تنفيذ عمليات تفجير بعبوات ناسفة يدوية الصنع في بعض مناطق مدينة تبريز من اجل استهداف المواطنين واستغلال هذه التجمعات الى اقصى حد ممكن الا انه في ظل يقظة استخبارات التعبئة فقد تم الكشف عن العبوات الناسفة المصنعة يدويا والمواد التفجيرية واعتقال العناصر الضالعة.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة أعلن قائد قوات حرس الحدود في محافظة أذربيجان الشرقية: انه تم الكشف عن عناصر خلية إرهابية واعتقالهم من قبل حرس الحدود في مدينة خداآفرين.

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