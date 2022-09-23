أعلن قائد حرس الحدود بمحافظة أذربيجان الشرقية (شمال غربى ايران)، العقيد محمد أحمدي، الجمعة، عن “تفكيك خلية إرهابية كانت تنوي القيام بأعمال تخريبية داخل البلاد".

وقال العميد أحمدي في تصريح: "تم الكشف عن عناصر خلية إرهابية واعتقالهم من خلال الرصد والإشراف الاستخباري والعملياتي لحرس الحدود في المنطقة الحدودية لمدينة خدا آفرين (شمال المحافظة)".

وأضاف: "في هذه العملية الناجحة، تم إلقاء القبض على إرهابيين وضبط سيارتين، وتم خلال تفتيش المركبات المضبوطة العثور على أسلحة وذخيرة، منها ثلاثة أسلحة بكاميرات، وأربع قنابل يدوية وثلاث اجهزة تحكم للتفجير عن بعد، وعدد من الكاميرات والأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة".

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