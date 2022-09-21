اعلنت بعثة الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى المنظمات الدولية في جنيف، انتهاء فترة المهام الدبلوماسية لمندوب وسفير ايران الدائم في هذا البلد "اسماعيل بقائي".

وفي تغريدة على حسابها بموقع تويتر، اوضحت البعثة الايرانية ان فترة مهام "اسماعيلي" في جنيف انتهت بتاريخ 19 ايلول / سبتمبر الجاري، وسيتولى "مهدي علي ابادي" مسؤولية القائم بالاعمال المؤقت لغاية تسلم السفير والمندوب الايراني الجديد مهامه الدبلوماسية في هذه البعثة.

واشار هذا البيان، الى ان "علي بحريني" الذي عيّن بديلا عن "اسماعيل بقائي"، سيصل جنيف قريبا للمباشرة في مهامه الجديدة.

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