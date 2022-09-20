التقى وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبداللهيان"، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن بن آل ثاني، اليوم الثلاثاء على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء التعاون الثنائي بين البلدين وآخر التطورات المتعلقة بمفاوضات الغاء الحظر.

كما اجتمع وزير الخارجية اليوم مع نظيريه الكوري "بارك جين" و اللبناني "عبدالله بوحبيب" .

واجتمع وزير خارجية قطر أمس الاثنين مع مبعوث امريكا الخاص بالشان الايراني "رابرت مالي" وتباحث معه حول العلاقات الثنائية والمستجدات الاقيمية.

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