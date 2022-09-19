غادر رئيس الجمهورية، إبراهيم رئيسي الیوم الإثنين طهران متوجها إلى نيويورك، للمشاركة في الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وسيزور رئيس الجمهورية آية الله رئيسي نيويورك للمشاركة في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة والقاء كلمة فيها في اطار ضمان مصالح الشعب الإيراني والسعي لتحقيق "نظام دولي عادل من خلال التعددية الاقتصادية".

وسيجتمع رئيس الجمهورية على هامش اجتماع الجمعية العامة مع عدد من رؤساء الدول المشاركة في هذا الاجتماع وسيشارك ايضا في اجتماعات جانبية أخرى.

يذكر ان آية الله رئيسي زار أوزبكستان الأربعاء 14 أيلول على رأس وفد سياسي واقتصادي للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون. والتقى بنظيره الأوزبكي، حيث وقع الجانبان على 17 وثيقة تعاون في المجالات الاقتصادية والنقل والترانزيت والشؤون الثقافية والرياضية.

كما تم إعلان عضوية إيران الرسمية في منظمة شنغهاي للتعاون، خلال انطلاق القمة الثانية والعشرين لمنظمة شنغهاي للتعاون ، وسط ترحيب واستقبال حار من المشاركين.

وأجرى رئيس الجمهورية على هامش القمة، لقاءات مع رؤساء مختلف الدول، منها روسيا والصين وباكستان وبيلاروسيا وقيرغيزستان وطاجيكستان والهند، واعتبر السياسة المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تطوير علاقاتها السياسية والاقتصادية مع جيرانها ودول المنطقة.

وتعتبر منظمة شنغهاي للتعاون منظمة إقليمية كبرى أنشأت في عام 2001 بهدف إطلاق التعاون المتعدد الأوجه، الأمني والاقتصادي والثقافي، بمبادرة من قادة الصين وروسيا وكازاخستان وقيرغيزيا وطاجيكستان وأوزبكستان.

وانضمت لهذه المنظمة فيما بعد منغوليا في عام 2004 ، كما انضمت إليها إيران وباكستان والهند وأفغانستان في عام 2005 بصفة مراقب، وانضمت إليها بيلاروسيا أيضا بصفة مراقب فيما بعد.

وأصبحت الهند وباكستان عضوين دائمين في المنظمة في صيف عام 2016 فيما استمرت إيران ومنغوليا وأفغانستان وبيلاروسيا في العضوية بصفة مراقب.

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