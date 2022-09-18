قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني اننا مستعدون لتبادل الأسرى بين إيران وأمريكا مع خطة العمل الشاملة المشتركة ( الاتفاق النووي) أو بدونها.

واضاف كنعاني في تصريحات له اليوم الاحد ان الادعاءات بشأن دور روسيا المعرقل في التوصل إلى اتفاق نقاش منحرف وقال : لقد كان لروسيا والصين دور مساعد في المفاوضات النووية ولازال .

وفي جانب اخر من تصريحاته قال كنعاني ان على السعودية أن تتخذ إجراءات جادة فيما يتعلق بالإفراج عن الحاج الإيراني باعتبارها مسألة إنسانية.

endNewsMessage1