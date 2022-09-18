اكد الرئيس الإيراني آية الله إبراهيم رئيسي ، على اعتاب مشاركته في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بانه سوف لن يكون هنالك لقاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ويتوجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى نيويورك للمشاركة في القمة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكرت شبكة سي بي إس نيوز أن رئيسي أعلن في حوار مع هذه القناة الإخبارية أن لقاءا مع جو بايدن لن يحصل.

وقال آية الله رئيسي ، رداً على سؤال حول إمكانية عقد لقاء وجهاً لوجه مع بايدن على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة: لا أعتقد أن مثل هذا اللقاء سيحصل، اذ لا ارى جدوى لا من اللقاء ولا من التفاوض .

وردًا على سؤال حول رايه ان كان هنالك فارق بين إدارة ترامب وإدارة بايدن؟ قال رئيسي : الحكومة الجديدة في أمريكا تدعي أنها مختلفة عن إدارة ترامب ، لكننا لم نشهد أي تغيير في الممارسة.

وفي وقت سابق ، في مقابلة مع قناة الجزيرة الإخبارية القطرية ، صرح الرئيس الإيراني أن القرار النهائي للتوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا هو على عاتق الولايات المتحدة ، وأكد: "نحن عازمون على الدفاع بحزم عن حقوق إيران وشعبها. "

وأضاف رئيسي في المقابلة مساء الخميس: إن رفع الحظر عن إيران يجب أن يكون مصحوبا بالتوصل الى حل قضايا الضمانات ، و من أجل دفع المفاوضات النووية قدما يجب حل قضايا الضمانات.

وقال الرئيس الإيراني: قبل أن يطلب منا الغرب وقف الأنشطة النووية ، عليهم أن يطلبوا ذلك من الكيان الصهيوني الذي يمتلك أسلحة دمار شامل.

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