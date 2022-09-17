انطلقت مراسم عزاء الأربعين الحسيني اليوم السبت بحضور قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد "علي الخامنئي" وحشد من الطلاب في حسينية الإمام الخميني (رض) بالعاصمة طهران.

وافاد الموقع الاعلامي لمكتب قائد الثورة الاسلامية، ان مراسم عزاء بعض المواكب الطلابية الجامعية من مختلف انحاء البلاد لمناسبة اربعينية استشهاد الامام الحسين (ع) وصحبه الاوفياء انطلقت اليوم السبت في حسينية الإمام الخميني (رض) بحضور قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد الخامنئي.

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