التقى رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي اليوم الجمعة نظيره الصيني شي جين بينغ على هامش اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون.

وجرى هذا اللقاء اليوم الجمعة على هامش اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند.

وفي أغسطس الماضي ناقش الرئيسان الايراني والصيني التطورات الدولية والإقليمية الرئيسية في محادثة هاتفية استغرقت ساعة واحدة وأكدا على تعزيز التعاون الثنائي قدر الإمكان.

وبدأ آية الله رئيسي ،زيارته إلى اوزبكستان والتي تستغرق ثلاثة أيام الأربعاء الماضي(14 ايلول) بدعوة رسمية من نظيره الأوزبكي، وفي اليوم الأول للاجتماعات الثنائية بين طهران وطشقند، تم توقيع 17 وثيقة تعاون بين البلدين.

كما وقع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان على وثائق عضوية إيران في منظمة شنغهاي في اليوم الأول من الزيارة.

في اليوم الثاني من هذه الزيارة الخميس، التقى آية الله رئيسي رؤساء روسيا وباكستان وطاجيكستان وقيرغيزستان والأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون ، ووصف تطوير علاقات الجوار والعلاقات الإقليمية بالسياسة المبدئية للجمهورية الإسلامية الايرانية.

وسيلتقي أية الله رئيسي الیوم عددا من الشخصيات السياسية وسيغادر طشقند متوجهاً إلى طهران.

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