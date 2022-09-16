اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي إن العلاقات الإيرانية الأوزبكية تقوم على اساس روابط تاريخية ومعتقدات مشتركة بين الشعبين وان البلدين خططا للمزيد من تطوير العلاقات بينهما.

جاء ذلك في تصريح ادلى به الرئيس رئيسي اثناء حضوره الخميس في مسجد "اهل بيت رسول الله (ص)" في مدينة سمرقند خلال زيارته الحالية لأوزبكستان حيث اطلع على الأنشطة الثقافية والدينية لهذا المسجد.

وقدم رئيس الجمهورية الاسلامية التعازي لمناسبة اربعينية الامام الحسين (ع) شارحا الأبعاد المختلفة لهذا التجمع العالمي الفريد.

وتحدث رئيسي عن ضرورة الوحدة بين المسلمين في الوضع العالمي الحالي، واكد انه على المسلمين ، كما كان أهل البيت (عليهم السلام) هم أنفسهم رمزًا للوحدة والتلاحم ، ان يتعاطفوا ويتحدوا ويتصدوا لأولئك الذين يقفون ضد الإسلام ويرتكبون المجازر بحق المسلمين.

وقال في جانب آخر من حديثه، في إشارة إلى لقائه مع رئيس أوزبكستان الخميس: إن العلاقات الإيرانية الأوزبكستانية تقوم على اساس روابط تاريخية ومعتقدات مشتركة بين الشعبين، وأن البلدين يخططان للمزيد من تطوير العلاقات مع بعضهما البعض.

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