أدانت طهران العقوبات الأمريكية الجديدة التي طالت شخصيات وشركات إيرانية، ووصفته بأنه "سلوك سخيف وغير قانوني" يظهر عجز الإدارة الأمريكية عن فهم المعادلات الدولية.

واستنكر كنعاني بشدة اليوم الخميس، الخطوة الامريكية في إعلان الحظر ضد بعض المواطنين والشركات الإيرانية بسبب اتهامات كاذبة بالتورط في هجمات إلكترونية ضد الولايات المتحدة، ونسبت تلك الإجراءات المزعومة ضدهم إلى حكومة ومؤسسات الجمهورية الإسلامية

وفي أشارته الى فشل الادارة الأمريكية تجاه الجمهورية الإسلامية، أضاف كنعاني إن إصرار واشنطن على اللجوء إلى السلوك السخيف وغير القانوني والمخالف للمعايير ضد الحكومات والدول المستقلة يظهر عجز الادارة الامريكية في فهم المعادلات الدولية بشكل صحيح وعدم ادراكها للحقائق.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية: إن اللجوء إلى شن حملة دعاية كاذبة ونشر معلومات كاذبة ضد الجمهورية الإسلامية هو جزء من سياسة إيرانوفوبيا الفاشلة للادارة الأمريكية، والتي لن تؤدي بالطبع إلى أي شيء.

وأشار كنعاني إلى أن أمريكا، التي التزمت الصمت في السابق ضد العديد من الهجمات الإلكترونية ضد البنى التحتية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ، حتى ضد المنشآت النووية السلمية، وحتى دعمها بشكل مباشر أو غير مباشر لهذه الهجمات، تفتقر إلى أي مصداقية في إلقاء اللوم على الآخرين.

وأكد المتحدث باسم الخارجية أن إيران التي تعرضت لهجمات إلكترونية عدة مرات، كانت دائما تواجه الحملات السايبرية في العالم.

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